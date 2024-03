Culmea risipei la Iași: Poliția are multe BMW-uri dar nu are…

BMW-urile nou nouțe zac in curtea Serviciului Rutier Iași deoarece numarul polițiștilor care au avizul pentru a conduce aceste autospeciale este redus. Parcul auto al Serviciului Rutier Iași este plin de BMW-uri nou-nouțe, dar lipsa polițiștilor cu permis special le ține blocate in parcare. Doar 15 dintre cei 150 de polițiști rutieri din Iași au obținut certificatul necesar pentru a conduce bolizii, restul picand examenul sau așteptand programarea la cursul de conducere defensiva. Achiziționate in 2022 ca parte a unui program de modernizare a Poliției Naționale, cele 8 BMW-uri alocate Iașiului…