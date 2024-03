Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au demarat o ancheta dupa ce au fost sesizati, prin serviciul 112, ca un barbat s-a impuscat in cap chiar in ziua divortului.

- Barbatul care se afla duminica dimineata in lacasul de cult ar fi perturbat slujba, fiind invitat de catre dascal sa paraseasca incinta. In acel moment, ar fi scos un obiect ce parea ar fi un cutit sau briceag si l-ar fi injunghiat.„La data de 10 martie, politistii din Buzau au fost sesizati prin apel…

- Politistii desfasoara cercetari, duminica, dupa ce un barbat in varsta de 62 de ani ar fi injunghiat dascalul unei biserici din comuna Puiesti, in timpul unei slujbe. Potrivit unor surse din ancheta, barbatul care se afla duminica dimineata in lacasul de cult ar fi perturbat slujba, fiind invitat de…

- Un barbat a reclamat, luni seara, ca a fost ranit la un picior, in urma unui conflict spontan izbucnit pe o strada din Chiajna, judetul Ilfov, el fiind probabil impuscat. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale, iar politistii fac cercetari.

- Un barbat a fost omorat de un animal salbatic pe un camp din apropierea localitatii Alma, cadavrul fiind preluat de cei de la Serviciul de Medicina Legala din Sibiu care urmeaza sa precizeze ce fel de animal l a ucis pe acest om, in urma necropsiei, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat și fiul sau au fost batuți cu pumnii și picioarele și taiați cu maceta, luni seara, in fața unui bloc din Iași. Cei doi au fost atacați aparent spontan de un grup de agresori, scrie Observatornews.ro. „In seara zilei de 25.12.2023, in jurul orei 20.20, Secția 5 Poliție Iași a fost sesizata…

- *IPJ VALCEA* *Persoana decedata in municipiul Ramnicu Valcea* La data de 23 decembrie a. c., polițiștii municipiului Ramnicu Valcea au fost sesizați despre faptul ca, intr-o locuința din municipiu a fost gasit un barbat decedat, care s-ar fi spanzurat. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat…

- Politistii din Constanta au deschis o ancheta dupa ce un barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit mort, iar pe corp avea urme de violenta, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Constanta au fost…