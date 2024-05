In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 10 Mai 2024 incepand cu ora 21:30 pana maine 11.05.2024 la ora 12:00 (estimativ), in localitatea Crainimat – total . Situația este impusa de un incident provocat de firma care executa in zona lucrari de extindere a rețelelor de canalizare Menționam faptul ca apariția avariilor pe rețeaua publica de alimentare cu apa nu poate fi anticipata și este, de cele mai multe ori, insoțita de intreruperea imediata a furnizarii apei in zonele implicate. Din acest motiv,…