Consiliul Județean Cluj, prin operatorul regional de apa, a semnat contractul de finanțare pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate in infrastructura de apa și canal din județele Cluj și Salaj Administrația județeana a semnat prin Compania de Apa Someș S.A., operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, contractul de finanțare pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județele Cluj și Salaj, in perioada 2014-2020, etapa a II-a”. Valoarea acestui proiect finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabila-PDD este de 625.767.332,91…