Un bărbat cu permisul de conducere suspendat, victima unui accident rutier pe DN1, la Nistorești Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, din primele verificari a reieșit ca un autoturism, condus de un varbat de 34 ani, a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit un ansamblu de vehicule, condus de un barbat de 53 ani. Ulterior coliziunii, ambele vehicule au parasit partea carosabila.Din accident a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto în vârsta de 53 ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, cercetarile polițiștilor au demonstrat ca victima accidentului avea permisul de… Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol si foto: campinatv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a furat un autoturism din Sanandrei, pe care l-a condus avand permisul suspendat, informeaza marti Politia Timis, potrivit Agerpres.

- Barbat din Cugir, cu permisul de conducere suspendat, prinși de polițiști conducand in Alba Iulia: Este cercetat de oamenii legii Barbat din Cugir, cu permisul de conducere suspendat, prinși de polițiști conducand in Alba Iulia: Este cercetat de oamenii legii Un barbat de 38 de ani, din Cugir, a fost…

- Un mandat de executare a pedepsei de 6 luni de inchisoare a fost emis de catre Judecatoria Medgidia pe numele unui tanar de 25 de ani, care a fost prins de politisti conducand un autovehicul, desi avea permisul suspendat. Conform unui buletin informativ emis de Inspectoratul de Politie Judetean IPJ…

- Marți, 30 aprilie 2024, in jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat de 45 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DN 1, in afara Municipiului Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Barbat din Alba Iulia, cu permisul de conducere suspendat, prins de polițiști conducand pe DN1: Este cercetat de oamenii legii Barbat din Alba Iulia, cu permisul de conducere suspendat, prins de polițiști conducand pe DN1: Este cercetat de oamenii legii Un barbat din Alba Iulia de 45 de ani, a fost…

- La data de 15 martie 2024, in jurul orei 13.50, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat o femeie de 53 de ani, din județul Argeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Oituz din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat.Fața de aceasta, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul…

- La data de 14 martie 2024, in jurul orei 03.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 20 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Al. I. Cuza din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat.Fața de tanar, cercetarile…

- La data de 3 martie orele 23:26, polițiștii Serviciului Rutier – IPJ Suceava, in timp ce efectuau serviciul de supraveghere si control al traficului rutier pe str. Ștefan cel Mare pe raza municipiului Suceava cu autospeciala de poliție, au efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului condus…