Atac cibernetic: 15 spitale afectate, camerele de gardă supraaglomerate Luni de dimineața, 15 spitale au fost informate despre un posibil atac cibernetic, ceea ce a afectat activitatea medicilor și a provocat o supraaglomerare a camerelor de garda. In București, au fost afectate Institutul ”Marius Nasta”, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul de Urgența ”Bagdasar-Arseni. La Institutul ”Marius Nasta”, mulți pacienți erau in așteptare la camera de garda intrucat nu se putea procesa niciun serviciu in sistemul digital. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența ”Bagdasar-Arseni”, medicul Florin Bica, ne-a declarat ca, luni de dimineața, firma care are sistemul informatic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un atac cibernetic de tip ransomware a afectat luni mai multe spitale din Romania, a comunicat Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Unul dintre spitalele vizate este ​Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a fost notificat…

- E haos in mai multe spitale din Romania. SUte de pacienți nu au parte de servicii medicale din cauza unui atac cibernetic care a afecteaza „undeva intre 15 și 20 de spitale“, dupa cum a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Este adevarat. Sunt mai mult spitale care intampina probleme cu utilizarea…

- Mai multe unitati spitalicesti din tara au fost tinta unui atac cibernetic in dimineata de 12 februarie, din primele date fiind vorba despre un atac de tip ransomware. Deocamdata nu se stie despre cate spitale este vorba la nivel national, cert fiind faptul ca nu este nici unul din Neamt. „La nivelul…

- Sistemul informatic al mai multor spitale din Bucuresti si din tara este luni tinta unui atac cibernetic care le afecteaza activitatea curenta. Conform Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), este vorba despre un atac cibernetic de tip ransomware. Atacul este asupra unui furnizor de…

