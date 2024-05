Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Salaj a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 37 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 40 eligibile, in valoare totala de 5.600.000 de lei, in cadrul celei de-a zecea etape de finanțare. Lucrarile de cadastru general sunt gratuite pentru cetațeni și se desfașoara in cadrul Programului Național de Cadastru și Carte funciara (PNCCF).Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Salaj trebuie sa incheie…