- Cel puțin o persoana a fost impușcata mortal și alte patru au fost ranite, vineri, in Las Vegas, SUA, dupa ce un barbat inca neidentificat de poliție a deschis focul asupra lor in zona Bulevardului Charleston, informeaza ABC News.Un barbat in varsta de 50 de ani a fost declarat decedat la fața locului…

- Doua femei, mama si fiica, din Vaslui au ajuns la spital dupa ce au fost injunghiate de vecinul lor. Victimele povestesc ca tanarul, in varsta de 20 de ani, a intrat peste ele in casa cu o maceta si s-a napustit asupra lor. Agresorul, un tanar in varsta de 20 de ani, a intrat peste cele doua in casa…

- Acordul anuntat vineri este primul de acest fel pentru WhatsApp, care conecteaza peste doua miliarde de persoane la nivel global si este foarte utilizat in afara Statelor Unite. In timp ce americanii tind sa foloseasca iMessage prin intermediul telefoanelor lor Apple, WhatsApp este utilizat mai peste…

- BULETIN INFORMATIV NR. 12725 de interventii ale pompierilor ieseni in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Sturdza" al Judetului Iasi, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii si salvarii…

- Suspectul in cazul crimei din Botoșani a fost reținut azi-noapte de oamenii legii. Barbatul in varsta de 37 de ani, care se prespune ca le-ar fi ucis pe cele doua, mama și fiica, este ruda cu femeia victimele, respectiv un nepot mai indepartat de-al femeii.

- Incident violent in aceasta dupa-amiaza. O femeie in varsta de 70 a fost gasita moarta in casa, la Simeria (județul Hunedoara). Fiica victimei l-a suprins pe fostul sau iubit in timp ce ieșea din locuința. „Astazi, in jurul orei 17:00, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata de o femeie de 51 de ani,…

- La data de 23 septembrie 2023, ora 12:49, un barbat in varsta de 65 de ani, din municipiul Timișoara, in timp ce se deplasa cu autoturismul personal pe DJ 686, in localitatea Sanpetru, s-a angajat in depașirea neregulamentara a unui autoturism, iar pentru a evita coliziunea frontala cu un alt autoturism…

- Doua dintre cele cinci victime ale exploziei care a avut loc noaptea trecuta in Calimanești, județul Vrancea, au fost transportate la București, anunța Ministerul Sanatații. Acestea au arsuri pe mai mult de 30% din suprafața corporala.