Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii incidentului de sambata, 13 iulie, cand, la mitingul din Butler, Pennsylvania, Donald Trump a fost ținta unui asasinat, cauta sa ințeleaga cum a fost posibil ca atacatorul sa ajunga la 140 de metri de podium fara ca forțele de ordine sa reacționeze, relateaza AFP, citata de Agerpres.Richard…

- Premierul slovac Robert Fico a afirmat ca tentativa de asasinare a lui Donald Trump de la mitingul din Butler, Pennsylvania, este „trasa la xerox” cu cea careia i-a cazut victima in urma cu doua luni, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Scenariul este ca tras la xerox. Opozantii politici ai lui Trump…

- Președintele Joe Biden și echipa sa de campania se afla intr-un punct de cotitura, dupa tentativa de asasinare a fostului președinte Donald Trump la mitingul electoral de sambata, din Pennsylvania, relateaza CNN.„Marea problema este cum sa faci campanie impotriva lui Trump sau cum sa-l ataci. Chiar…

- Evan Vucci, fotograful veteran al agenției Associated Press, care l-a surprins pe Donald Trump insangerat ridicand pumnul in aer dupa ce a fost ridicat de agenții Serviciului Secret in urma tentativei de asasinat de la mitingul din Pennsylvania, a povestit pentru CNN cum a imortalizat acel moment.„Peste…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, duminica, dupa tentativa de asasinare a lui Donald Trump in timpul unui miting de campanie din Butler, Pennsylvania, urandu-i candidatului republican la președinția SUA insanatoșire grabnica, relateaza Ukrainska Pravda.„Am aflat cu consternare…

- FBI sustine ca Thomas Matthew Crooks e tragatorul implicat in tentativa de asasinat impotriva fostului presedinte Donald Trump. Barbatul a fost ucis la fata locului de agentii Serviciului Secret. Cine este insa Thomas Matthew Crooks FBI l a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, din Bethel…

- Un barbat inarmat cu o pușca a fost vazut de un martor pe acoperiș inainte de deschiderea focului la mitingul de campanie susținut de Donald Trump sambata, la Butler, in Pennsylvania, relateaza BBC.Martorul, Greg Smith, spune ca a vazut un barbat care urca inarmat pe acoperiș și a alertat, timp de 3-4…

- Atacatorul in cazul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, a anunțat FBI. O inregistrare video publicata pe platforma X il arata pe tanarul de 20 de ani care s-a filmat in timp ce spunea ca il uraște pe Trump.„Ma numesc Thomas Matthew Crooks. Ii urasc pe republicani,…