Atac armat în Nigeria, soldat cu 160 de morți și peste 300 de răniți Cel puțin 160 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 300 au fost ranite in urma unui atac armat din Nigeria. Banda armata a deschis focul in zona Bokkos și ulterior in Barkin Ladi. Mai multe bande armate au ucis cel puțin 160 de persoane in centrul Nigeriei, intr-o serie de atacuri asupra satelor, au declarat luni oficiali guvernamentali. Autoritațile au raportat inițial doar 16 morți intr-o regiune afectata de cațiva ani de tensiuni religioase și etnice. „Pana la 113 persoane au fost confirmate ucise, in timp ce ostilitațile de sambata au persistat pana la primele ore ale zilei de luni”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce urșii au dat atacul in comuna Moldovenești ucigand mai multe animale. Atacurile au fost semnalate in satele Valeni și Pietroasa. Oamenii spun ca ursul le-a sfașiat animalele din gospodarie iar acum se tem pentru viețile lor și cer intervenția de urgența a autoritaților!…

- Pacienți din Austria și Marea Britanie au fost spitalizați dupa ce au folosit stilouri Ozempic contrafacute, au anunțat autoritațile sanitare din cele doua țari. Potrivit Oficiului federal austriac pentru securitate medicala (BASG), au fost semnalate hipoglicemie și convulsii ca efecte secundare grave…

- Ministerul palestinian al Sanatatii anunta ca peste 4.700 de oameni au murit in atacurile Israelului asupra Fasiei Gaza, declansate dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie, relateeaza The Guardian.Au decedat 4.741 de persoane, iar 15.898 de oameni au fost raniti. Mai devreme, autoritatile…

- MAE confirma moartea unui roman ce disparuse in Israel pe 9 octombrie, dar și a altuia ce nu a mai fost gasit de ieri. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel, astfel: persoana…

- Inca o drona a cazut in noaptea de miercuri spre joi pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina. In jurul orei 00.30, Poliția de Frontiera a observat un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona au cazut in zona nelocuita a localitații. La fața locului…

- Razboi in Israel. Cel putin 600 de oameni au fost ucisi si alti peste 2000 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe…

- Atacurile din Israel au inceput la ora 06:30, iar sirenele de alarmare au inceput sa sune. Ana Baniciu și Raluka sunt printre cei aflați in vacanța in Israel, mai precis in Tel Aviv, in acest moment. Ana Baniciu și Raluka au calatorit in Israel cu speranța de a trai experiențe memorabile, dar liniștea…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, 7 octombrie, in Portugalia, ca atacul terorist din Israel are un „potential foarte toxic”, de a destabiliza foarte mult situatia din Orientul Mijlociu. El precizat ca intre 800 si 900 de romani sunt in Israel si se cauta solutii pentru cei care doresc…