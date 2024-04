Un incident grav a avut loc in Botoșani, unde un tanar in varsta de 25 de ani a fost impușcat de polițiști in timpul unei urmariri. Iata motivul pentru care oamenii legii au deschis focul de arma. Autoritațile se ocupa de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a intamplat totul. In ce stare se afla barbatul in momentul de fața. Este important de precizat faptul ca acesta se afla la volan. Primele informații arata ca totul s-a intamplat in zona localitații Vaculești.