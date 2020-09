Stiri pe aceeasi tema

- Leul se va deprecia in fața monedei europene pana la aproape 5 lei in urmatoarele 12 luni, iar rata inflației va urca catre 3%, arata raportul analiștilor CFA Romania. Pentru cursul de schimb euro/leu, 90% dintre participantii la sondajul CFA anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni…

- "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), neexistand nicio opinie de apreciere a leului. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8886, in timp…

- Cursul euro ar putea ajunge la 4,88 lei în urmatoarele 6 luni și la 4,97 lei într-un an, cred 90% din analiștii financiar-bancari reuniți în cadrul Asociației Chartered Financial Analyst (CFA) România. Estimarile lor au variat între 4,85 și 5,15 lei pentru un euro, arata…

- "In luna iulie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut fata de luna anterioara cu 3,8 puncte pana la valoarea de 30,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 17,9 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale indicatorului",…

- "In luna iulie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut fata de luna anterioara cu 3,8 puncte pana la valoarea de 30,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 17,9 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale indicatorului",…

- ”In luna iunie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a scazut fata de luna anterioara cu 1,9 puncte pana la valoarea de 34,1 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 16,8 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat componentei de anticipatii a Indicatorului”,…

- Aproape toți membrii CFA România (peste 95%) anticipeaza o depreciere a monedei naționale. Astfel, pentru orizontul de 6 luni se așteapta la 4,8991 lei/euro, în timp ce pentru cel pe 12 luni, valoarea medie este de 4,9608 lei/euro (variațiile din cadrul sondajului au fost între 4.85…

- Analiștilor financiar-bancari începe sa le mai vina inima la loc dupa ce lunile trecute estimarile lor privind majoritatea indicatorilor economici erau coborâte în berna. Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania, pe care aceștia îl calculeaza lunar, a…