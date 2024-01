Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat, vineri, noua formula de calcul a primei recomandate pentru categoria asiguratilor cu risc ridicat, persoane fizice si juridice, care detin autovehicule de transport cu o masa maxima autorizata mai mare de 16 tone, iar valoarea maxima a primei recomandate…

- Plata in rate a RCA și suspendarea poliței daca mașina nu este folosita – propunerile ASF, dupa negocierile cu transportatorii Polița RCA ar putea fi platita in rate și suspendata pe durata in care autovehiculul nu este utilizat, a anunțat joi Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), dupa discuțiile…

- De aproape o saptamana, traficul la intrarea in Capitala este afectat de un protest al transportatorilor. Ca urmare a acestei situații, autoritațile iau in considerare reducerea tarifelor RCA pentru anumite categorii de vehicule, in scopul de a incuraja incheierea protestului.ASF (Autoritatea de…

- Situația reala pe piața asigurarilor: „Doar 25% din pretul politei RCA reprezinta plata daunelor, 75% incaseaza asiguratorii” Situatia reala de pe piata asigurarilor obligatorii RCA din Romania este cu totul alta fata de cea prezentata pana acum, doar 25% din pretul politei RCA reprezentand plata daunelor,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a facut publice tarifele de referința pentru polițele de asigurare RCA in luna decembrie, dezvaluind o creștere medie de aproximativ 6% in ultimul an. Aceasta majorare, calculata de autoritate, vine in pofida p