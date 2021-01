Asaltul asupra Capitoliului: Eduard Florea a fost arestat de FBI cu ajutorul Parler Parler colaboreaza cu FBI-ul în legatura cu investigația declanșata de Departamentul de justiție al Statelor Unite privind revolta violenta ce a cuprins Dealul Capitoliului miercurea trecuta, relateaza Business Insider.



O depoziție a unui agent FBI depusa marți în instanța afirma ca Eduard Florea a strâns peste 1.000 de cartușe de muniție și a amenințat ca îl va ucide pe senatorul din Georgia Raphael Warnock.



Warnock a fost ales recent în Congresul american în urma celor doua alegeri speciale desfașurate la începutul anului în Georgia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Eduard Florea, in varsta de 40 de ani, din Queens, susținator al gruparii neofasciste Proud Boys, a fost arestat miercuri dupa ce agenții FBI au gasit in locuința sa arme albe și peste o mie de incarcatoare pentru puști de asalt, transmite Associated Press.

- Barbatul, identificat sub numele de Eduard Florea, a fost ridicat marți de ofițerii FBI, dupa percheziția casei sale din New York, scrie NBC News.Eduard Florea a fost arestat de polițiștii federali dupa ce a postat o serie de amenințari pe Internet, in contextul evenimentelor violente care au avut loc…

