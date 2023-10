Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioșteanu, a facut publice fotografiile cu trenul electric ce va intra in circulație pe caile ferate romane. ”Acesta este ???????????????????????? ???????????????? achiziționat de Romania dupa ???????? ???????????? de la momentul achiziționarii ultimelor trenuri, Sagețile Albastre. Acest tren este unul ????????????????????????????????, se afla in etapa finala de producție și va fi livrat pana la sfarșitul acestui an. Dupa livrarea in Romania, acest tren va intra in circulație, cu calatori, pe linia feroviara CFR București – Constanța.…