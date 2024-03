Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana AS Roma a intrecut duminica seara, in deplasare, scor 3-0, gruparea Frosinone, in etapa a 25-a din Serie A, potrivit news.ro. Donny Huijsen a inscris pentru 1-0 in minutul 38, iar Sardar Azmoun a adus linistea in tabara romana, cu golul din minutul 71. Pana la final a mai inscris…

- Echipa italiana Parma a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-2, formatia Pisa, intr-un meci al etapei a 25-a din Serie B. Dennis Man a inscris un gol pentru gazde, Valentin Mihaila a iesit de pe teren accidentat, iar Marius Marin a oferit o pasa decisiva, potrivit news.ro. Antrenorul Parmei,…

- Formatia AS Roma a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Salernitana, in etapa a 22-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Golurile Romei au fost marcate de Dybala, in minutul 51, din penalti, si de Pellegrini, in minutul 66.Pentru Salernitana a punctat Kastanos (70).…

- AS Roma a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Verona, la debutul noului tehnician, Daniele De Rossi. Partida a contat pentru etapa a 21-a din Serie A. Romelu Lukaku a deschis scorul pentru AS Roma, in minutul 19, din pasa lui El Shaarawy. Lorenzo Pellegrini a majorat avantajul…

- Echipa italiana AS Roma a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Cremonese, in optimile Cupei Italiei si s-a calificat in sferturile competitiei, scrie news.ro.Cremonese a condus cu 1-0 din minutul 35, prin golul reusit de Frank Tsadjout, iar romanii nu au avut reactie, intrand…

- Jucatorul moldovean, Artur Ionița, a inscris al doilea meci consecutiv pentru echipa sa, Lecco, in Serie B din Italia. De aceasta data, internaționalul nostru a marcat in partida din deplasare cu Venezia, scor 2:2, din etapa a 18-a. Ionița a fost titular și a inscris al doilea gol al echipei sale in…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 15-a din Serie A, anunța news.ro.In meciul inaugural al rundei cu numarul 15, Juventus Torino a avut o sansa mare de a deschide scorul in minutul 19, la dubla ocazie Vlahovic…

- Echipa italiana AS Roma a invins duminica, in deplasare, scor 2-1, formatia Sassuolo, in etapa a 14-a din Serie A. Echipa romana a fost condusa cu 1-0 si a revenit in ultima parte a meciului.Sassuolo a tras primul sut pe poarta in minutul 25, atunci cand a si deschis scorul prin Matheus Henrique,…