- Unul dintre cei mai apreciati medici romani care activeaza in strainatate s-a vaccinat impotriva COVID-19. Medicul cardiolog Alexandru Mischie (41 de ani) este coordonatorul activitatii de cardiologie interventionala si al unitatii de terapie intensiva coronariana de la Spitalul Montlucon, din Franta,…

- Comisia Europeana le-a recomandat, marti, tarilor Uniunii Europene sa aiba o abordare coordonata privind masurile aplicate in relatia cu Marea Britanie din cauza noii tulpini a coronavirusului si sa permita deplasarile esentiale, potrivit Digi 24, care citeaza Mediafax.

- Peste 200 de romani aflați in cinci autocare sunt blocați la granița dintre Franța și Marea Britanie, la Dover, dupa ce Parisul a anunțat suspendarea circulației incepand de azi noapte, din cauza noii tulpini de coronavirus. Și situația șoferilor de TIR romani blocați in vamile din Marea Britanie a…

- ”Alstom a finalizat lucrarile de electrificare si energoalimentare pe cei 42 km ai tronsonului Vintu de Jos – Simeria, in cadrul modernizarii infrastructurii si suprastructurii de cale ferata de pe ramura nordica romaneasca a culoarului paneuropean Rin-Dunare. Beneficiarul proiectului, Compania Nationala…

- Dacia a adus in Romania primul exemplar al modelului electric Spring, pentru a-l prezenta presei. Mașina a fost expusa la sediul Renault Connect al companiei și a fost analizata in detaliu de Profit.ro, cu trei luni inainte de lansare, informeaza profit.ro . Romanii mai au foarte puțin pana cand vor…

- Se lanseaza „Dislocat. Home Away", un proiect care cerceteaza și dramatizeaza situația artiștilor romani din țara și din strainatate in timpul pandemiei. Inițiat de regizorul și dramaturgul Gabriel Sandu, primul rezultat al cercetarii, o serie video, are in centru povestea unei actrițe blocate la București…

- Medicul Camelia Roiu, de la Spitalul de Arși din București, a declarat la Realitatea Plus ca pacienții care au suferit arsuri in incendiul declanșat sambata seara la secția ATI din cadrul Spitalului de Urgența Județean Piatra-Neamț ar trebui transportați de urgența in strainatate.”Medicul salvator și…

- In urma cu o suta de ani, in timpul pandemiei de gripa spaniola, ziarelor le era interzis sa anunte numarul mortilor. Corriere della sera, care se incapatana sa prezinte statistici zilnice despre situatia pandemiei, a fost santionat si i s-a interzis sa mai prezinte date care, evident, erau asteptate,…