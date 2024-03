Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 11 martie, ora 19:00, grupul „Atelier 21+” va invita la vernisajul expoziției de debut, care marcheaza consolidarea membrilor sub aceasta denumire și care va avea loc la parterul și etajul Galeriei Caminul Artei (Centrul Artelor Vizuale) din București. Ușile vor fi deschise pentru vizitatori pana…

- Polițistul Marian Godina a reacționat dur dupa ce Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, intrat in conflict cu Emilia Șercan, a divulgat subiectul investigației jurnalistei.„La biblioteca poate merge oricine, domnule Cioroianu, și sa ceara orice carte, chiar și despre cauzele apariției…

- Articolul Comunicat de presa privind organizarea in municipiul București, in perioada 26-27.02.2024, a unui workshop regional privind integritatea electorala a fost publicat prima data in Curierul National .

- Expozitia personala de arta fotografica „Traditia Martisorului in Maramures” este o expozitie-eveniment care isi propune sa promoveze in randul iubitorilor de traditii populare din tara si din strainatate practicile culturale asociate zilei de 1 martie din Maramures.In zona Maramuresului se mai pastreaza…

- Primaria Municipiului Baia Mare organizeaza, in perioada 27 februarie – 9 martie 2024, „Targul Marțișorului și a zilei de 8 Martie 2024”, eveniment care iși propune, la inceput de primavara, promovarea vechiului obicei al daruirii marțișoarelor și florilor. Locatia: Bulevardul Unirii – intre Hotel Mara…

- Reprezentantii ASPA Bucuresti le recomanda proprietarilor de caini care si-au pierdut animalul in perioada sarbatorilor ca, in cazul in care acesta nu are microcip, sa verifice paginile de Facebook ale adaposturilor din Bragadiru si Mihailesti. Fotografii cu animalele gasite in Bucuresti sunt publicate,…

- Vernisajul expozitiei „Septuaginta” a artistului vizual Paul Hitter va avea loc joi, 4 ianuarie 2024, de la ora 18.00, la Muzeul National al Literaturii Romane din Bucuresti (Calea Grivitei 64-66, Sala „Alexandru Oprea”), potrivit news.ro.Curatoriata de Ana Daniela Sultana, expozitia personala „Septuaginta”…

- Celebrul Cirque du Soleil sustine la Romexpo, in perioada 15-18 februarie 2024, spectacolul „Ovo”. Compania anunta si ultima reprezentatie care a fost programata sambata, 17 februarie 2024, incepand cu ora 11.00.Biletele la acest spectacol vor fi disponibile in vanzare incepand de miercuri, 13 decembrie,…