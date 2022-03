ArrDee a lansat piesa Come & Go

Considerat copilul minune al rap-ului, ArrDee ișicontinua inceputul prolific de an cu lansarea single-ului „Come & Go”. Piesa „Come & Go” il evidențiaza pe ArrDee intr-o stare de meditație, in timp ce acesta exploreaza dragostea și pierderile, relațiile trecatoare și absența tatalui sau – toate aceste subiecte, fiind rezumate cel mai bine de versul: „I’ve been hurt so much it don’t hurt”. Scoțand in relief mesajul versurilor, acțiunea din videoclipul piesei se desfașoara la o petrecere acasa și il surprinde pe ArrDee gata sa acționeze, in timp ce face contact vizual cu o fata care i-a atras atenția,…