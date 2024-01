Stiri pe aceeasi tema

- Starul hollywoodian Arnold Schwarzenegger a fost reținut miercuri pe aeroportul din Munchen (sudul Germaniei), dupa ce nu a declarat la vama un ceas de valoare destinat vanzarii, au informat vameșii germani pentru AFP, relateaza hotnews.ro .

- Arnold Schwarzenegger, obligat sa plateasca 35.000 de euro pe Aeroportul din Munchen. Arnold Schwarzenegger, care a fost reținut la vama pe aeroportul din Munchen, a fost obligat sa plateasca 35 de mii de euro, dar pentru ca nu avea jumatate...

- Julio Iglesias a fost retinut mai multe ore, in timpul unei escale pe un aeroport din Republica Dominicana. Dupa interventia ministrului Culturii din Republica Dominicana și chiar a biroului președintelui, cantarețul Julio Iglesias a fost eliberat. Potrivit presei spaniole, artistul care venea din Bahamas…

- Romanii care merg in Grecia vor plati o taxa suplimentara pentru fiecare noapte de cazare incepand cu sezonul turistic 2024. Pe langa vechea taxa de stațiune pe care o plateau in Grecia, turiștii vor trebui sa achite suplimentar o „taxa de reziliența climatica”, sezoniera, care difera de la un hotel…

- Patronul firmei care a executat lucrarile la internatul din Odorheiu Secuiesc, al carui perete s-a prabușit peste copii, a fost reținut pentru 24 de ore, conform unor surse judiciare. Laszlo Szilveszter Sandor este administrator și acționar unic al SC Lareno – Fa SRL, firma executanta a proiectului…

- Caz socant la Satu Mare, acolo unde un politist local a fost retinut pentru ca si-ar fi abuzat fiica vitrega in varsta de doar 11 ani. Totul s-a aflat dupa ce copila i-a povestit mamei chinurile prin care ar fi trecut timp de cativa ani. Barbatul in varsta de 48 de ani i-ar fi facut […] The post Polițist…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul…