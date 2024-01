Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si fostul politician american Arnold Schwarzenegger a fost retinut miercuri de vamesii germani pe aeroportul din Muuml;nchen intrucat nu a declarat un ceas de lux valoros, informeaza DPA, potrivit Agerpres."Sta aici cu noi, asa este 39; 39;, a declarat un purtator de cuvant al principalului…

- Arnold Schwarzenegger a fost reținut de vameșii germani pe aeroportul din Munchen pentru ca nu a declarat un ceas de lux care valoreaza aproximativ 20.000 de euro. De asemenea, s-a menționat ca a fost inițiata o procedura pentru frauda fiscala impotriva actorului și fostului politician. ”Sta aici cu…

- Celebrul actor Arnold Schwarzenegger a fost retinut miercuri, 17 ianuarie, pe aeroportul din Munchen pentru ca nu declarat la vama un ceas de valoare pe care voia sa il vanda la licitație, au anuntat vamesii germani, a relatat AFP, preluata de news.ro.Sosit din Statele Unite in Germania, actorul in…

- Informații de ultim moment despre Arnold Schwarzenegger! Actorul a fost reținut de polițiști in timp ce se afla in aeroportul din Munchen și era supus controalelor de securitate. Iata ce le-a atras atenția oamenilor legii și ce avea asupra lui celebrul actor!

- Aeroportul din Munchen si-a reluat operatiunile de zbor duminica dimineata, la ora locala 06:00 (05:00 GMT), dupa ce a fost inchis din cauza ninsorilor abundente, a anuntat pe site-ul sau compania care opereaza aceste activitati.

- Ninsorile abundente au provocat perturbari majore in Bavaria, sudul Germaniei, in special in capitala sa Munchen unde traficul aerian si feroviar a fost intrerupt sambata, anunta AFP citata de news.ro. Citește și: O femeie a murit dupa ce i-a explodat centrala termica din casa Mai mulți romani au ramas…

- Ninsorile abundente au provocat perturbari majore in Bavaria, sudul Germaniei, in special in capitala sa Munchen unde traficul aerian si feroviar a fost intrerupt simbata, anunta AFP. Aeroportul din Munchen și-a anulat, simbata, toate zborurile pina cel puțin la ora 12:00 PM, ora locala, din cauza ninsorilor…

- Aeroportul din Glasgow, in Scoția, și-a suspendat sambata dimineața activitatea din cauza ninsorilor abundente, anuland și unele zboruri feroviare. Sambata dimineața, la aeroportul din Glasgow s-a confirmat anularea zborurilor de dimineața din cauza condițiilor meteo dificile. Doua zboruri de la Glasgow…