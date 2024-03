Bărbat din Vâlcăneşti – reţinut pentru un furt de peste 18.000 de lei F.T. Polițiștii din Breaza l-au prins și reținut pe un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Valcanești, banuit de furtul mai multor scule electrice, prejudiciul creat ridicandu-se la 18.500 de lei. „In fapt – explica IPJ Prahova – la data de 1 februarie a.c., barbatul, in calitate de muncitor al unui șantier din comuna Talea, ar fi sustras dintr-un container metalic al șantierului mai multe scule și unelte metalice. Astfel, in vederea administrarii probatoriului, au fost puse in executare doua mandate de percheziție domiciliara, in comuna Valcanești, stabilindu-se faptul ca bunurile ar fi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din Dolj dupa ce a agresat un tanar de 22 de ani si i-a rupt oglinzile retrovizoare de la masina, potrivit news.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au anuntat ca un barbat de 37 de ani, din comuna Cotofenii din Dos, este…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru verificari in trafic, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 0.45, pe DJ 161, in afara localitații Luna de Jos din comuna Dabaca, un autoturism condus de un barbat, de 30 de ani, din comuna Jucu. Polițiștii au constatat ca acesta nu…

- Un tanar de 26 de ani, din comuna Așchileu, a fost reținut pe 21 februarie, pentru 24 de ore, de catre polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativa la infracțiunea de furt calificat. Din cercetarile polițiștilor a rezultat ca la data de 20 februarie,…

- F.T. Polițiștii ploieșteni, impreuna cu angajați ai Inspectoratului Județean de Jandarmi(IJJ) Prahova, l-au prins pe un barbat care comisese, in aceeași zi, doua infracțiuni de furt. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova, „la data de 10 februarie, persoana in cauza, un barbat…

- Poliția a emis duminica o alerta privind o minora de 16 ani din Florești data disparuta. Din fericire tanara a fost gasita dupa o mobilizare impresionanta de forțe. O minora in varsta de 16 ani a fost cautata de politiștii clujeni dupa ce a plecat de acasa duminica si nu a mai revenit la domiciliu „La…

- La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orasului Plopeni au reținut un barbat de 49 de ani, din comuna Valcanești de comiterea infracțiunii de sustragerea sau distrugerea de probe. In fapt, la data de 15 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați despre faptul ca pe DC 11, in comuna…

- Un barbat din comuna argeseana Vedea a fost injunghiat de un vecin, in urma unui conflict spontan, agresorul fiind retinut pentru tentativa la infractiunea de omor, potrivit Agerpres."In seara zilei de 16 ianuarie a.c., politistii argeseni au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de…