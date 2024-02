Apa oprita la robinete din cauza unei avarii, in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unei avarii inregistrate la nivelul conductei de aductiune cu diametrul de 800 mm din localitatea Lazu, zona Rompetrol, RAJA S.A. este nevoita sa inlocuiasca un tronson din aceasta instalatie.Lucrarile vor fi executate in cursul zilei de luni 12 februarie 2024, in intervalul orar 01.00 ndash;…

- In vederea executarii lucrarilor de racordare a conductelor nou infiintate la sistemul centralizat de alimentare cu apa, de pe strazile 1 Decembrie 1918, Albatros si aleea Farului din municipiul Mangalia, echipele RAJA vor sista alimentarea cu apa miercuri ndash; 07 februarie 2024, in intervalul orar…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta principala de alimentare cu apa, de pe strada Nisipari din comuna Castelu, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 01 februarie 2024.Potrivit SC RAJA SA, in intervalul orar 09.00…

- Astazi, 31 ianuarie 2024, a survenit o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 355 mm, de pe DN 2A, in zona localitatii Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, conform RAJA Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 10.30…

- Astazi, 25 ianuarie 2024, echipele RAJA intervin pentru remedierea avariei survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 355 mm, din zona Pod CFR din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Pentru executarea acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta principala de alimentare cu apa, de pe str. Stadionului din satul Chirnogeni, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile in aceasta localitate, astazi ndash; 12 ianuarie 2024, in intervalul orar 13.00…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta principala de alimentare cu apa, de pe strada Decebal din localitatea Adamclisi, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile in aceasta localitate, astazi ndash; 03 ianuarie 2024, in intervalul orar 13.00 ndash; 18.00."Ne…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada Linistei, din localitatea Poiana, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi 28 decembrie 2023, in intervalul orar 10.00 14.00. Pentru executarea lucrarilor…