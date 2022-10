Stiri pe aceeasi tema

- Compania ucraineana pentru energie nucleara, Energoatom, raporteaza ca armata rusa a rapit doi angajați de la Centrala Nucleara Zaporojie, potrivit Reuters, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Adjunctul șefului centralei nucleare Zaporojie, ocupata de ruși, a fost rapit de forțele ruse, a anunțat compania nucleara din Ucraina Energoatom. Valeri Martiniuk, director general adjunct pentru resurse umane la centrala nucleara, a fost sechestrat luni și este reținut intr-o locație necunoscuta,…

- Inspectia Muncii a anunțat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie, potrivit Agerpres. Șeful instituției avertizeaza ca fenomenul a luat proporții in toata țara și s-a extins la multe sectoare de actvitate. Astfel, doar in septembrie inspectorii au gasit peste 1.500 de persoane…

- Directorul general al centralei din Zaporojie a fost rapit de ruși și nimeni nu știe unde se afla in acest moment, a anunțat președintele companiei nucleare ucrainene de stat Energoatom, Petro Kotin, potrivit Ukrainska Pravda și Ukrinform. „La 30 septembrie 2022, in jurul orei 16:00, Igor Murashov,…

- Operatorul nuclear ucrainean Energoatom a acuzat, luni, Rusia ca a bombardat centrala nucleara Pivdennoukrainsk din sudul Ucrainei. Este vorba de a doua cea mai mare centrala nucleara a țarii. „In 19 septembrie 2022, la ora locala 00:20, armata rusa a bombardat zona industriala a centralei nucleare…

- Guvernatorul regional, Valentyn Reznichenko, a declarat ca forțele rusești au lovit cele trei districte Nikopol, Kryvoriz și Synelnykiv, aflate in apropierea centralei nucleare din Zaporojie. ”O noapte de bombardamente și victime. Nikopol a fost bombardat cu artilerie ‘Grad’ și cu tunuri de trei ori…

- Kievul si Moscova se acuza, joi, de noi bombardamente la Centrala Nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si din Europa, ocupata de Rusia, iar operatorul ucrainean evoca „cinci atacuri” in apropierea unui depozit de substante radioactive, relateaza AFP. „Cinci noi atacuri au fost semnalate in imediata…

- Orașul Nikopol, care se afla pe malul drept al Niprului, chiar vizavi de Enerhodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, este supus unui bombardament rusesc intens de mai multe saptamani. Joi dimineața, ministrul adjunct de externe ucrainean Emine Dzheppar a anunțat pe Twitter ca 60 de rachete…