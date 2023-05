Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care pretindea ca era fiul lui Alain Delon a fost gasit mort CITESTE SI Eugen Tomac, dupa declaratia presedintelui CJUE privind intrarea Romaniei in Schengen: Imi da si mai multa speranta 15:25 418 Lukasenko se teme de contraofensiva ucraineana: Liderul belarus construiește fortificatii…

- Judecatoarea Diana Cotoi, cea care l-a condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 de ani de inchisoare, a murit. Aceasta ar fi avut probleme cardiace și s-a pensionat in luna martie la cerere. Reprezentanții Tribunalului Olt au facut publica vestea morții judecatoarei Diana Cotoi. “Tribunalul Olt isi exprima…

- Barbatul care i-a taiat gatul soției care vroia sa divorțeze s-a predat la poliție. Femeia de 51 de ani a fost ucisa cu bestialitate in apartament. Trupul neinsufletit a fost descoperit dupa ce sora ei a anunțat poliția ca nu poate sa o contacteze, informeaza Observatornews. Tragedia a avut loc in Campulung…

- O femeie moarta de mai multe zile a fost gasita in raul Mures. Politistii si pompierii din judetul Arad au fost sesizati ca in apele raului se afla un cadavru uman, in zona localitatii Fantanele, informeaza News.ro. Dupa ce a fost recuperat din rau, cadavrul va fi supus autopsiei, dar primele informatii…

- ORAVIȚA – Trupul neinsuflețit al bebelușului a fost depus la morga spitalului, unde necropsia urmeaza sa stabileasca și cauza decesului! Luni, 20 martie, polițiștii oravițeni au fost sesizați despre faptul ca, la o haldina de gunoi din oraș, a fost gasit cadavrul unui bebeluș, aruncat intr-un sac menajer.…

- Curajosul soldat ale carui ultime cuvinte, inainte sa fie executat de ruși, au fost „Glorie Ucrainei” , a fost identificat de mama sa la morga din Kiev, noteaza Meduza . Oleksandr Matsievskyi s-a nascut la Chișinau și avea 42 de ani. Reprezentanții Forțelor Armate ale Ucrainei au confirmat ca soldatul…

- Gherhard Mezdrea, tanarul de 21 de ani din Vatra Dornei care a fost dat disparut in urma cu doua luni, a fost gasit plutind in apele raului Bistrița. Gherhard Mezdrea din Vatra Dornei plecat in noaptea de 17 spre 18 decembrie 2022 la o petrecere, impreuna cu mai mulți prieteni, la o cabana din zona…