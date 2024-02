Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma, trupul neinsufletit al lui Alexei Navalnii, opozantul intern al lui Vladimir Putin, a fost predat de autoritatile ruse mamei sale. Acest lucru vine la o saptamana de la decesul care a avut loc in conditii neelucidate in colonia penitenciara nr. 3 din districtul arctic Yamal-Nenets.…

- Iulia Navalnaia, care a promis sa continue lupta sotului ei, Aleksei Navalnii, mort intr-o inchisoare rusa, l-a acuzat sambata pe presedintele Vladimir Putin ca a luat ostatic corpul neinsufletit pentru a o forta pe mama opozantului sa accepte o inmormantare in secret, potrivit AFP. „Noua zile de cand…

- Soția lui Alexei Navalnii acuza autoritațile ruse ca l-au otravit pe opozant cu Noviciok și ca i-au ascuns cadavrul pentru ca urmele de Noviciok – un agent neurotoxic – sa dispara din corpul sau, noteaza Sky News, potrivit Mediafax. "Vreau sa traiesc intr-o Rusie libera, vreau sa construiesc o Rusie…

- Trecere in neființa a lui Aleksei Navalnii a adus durere in suflet in randul apropiaților sai. Soția opozantului de temut al lui Vladimir Putin se simte extrem de afectata de decesul partenerului sau. Iata ce mesaj a postat Iulia, la doua zile de la decesul soțului sau, pe internet!

- Președintele rus Vladimir Putin și complicii sai nu vor ramane nepedepsiți daca moartea lui Alexei Navalnii, raportata de oficialii ruși, se va dovedi a fi adevarata, a declarat vineri, 16 februarie, soția principalului opozant al Kremlinului, Iulia Navalnaya, potrivit The Telegraph. Soția lui Alexei…

- O viața transformata intr-un coșmar ce parea fara final, o lupta pentru salvarea celui alaturi de care a jurat sa fie alaturi, la bine și la greu, pana cand moartea ii va desparți. Despre barbatul care a avut curajul sa i se opuna liderului de la Kremlin și care a murit intr-o inchisoare din Rusia […]…