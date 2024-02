Stiri pe aceeasi tema

- Trupul opozantului rus Aleksei Navalnii, pe care familia acestuia il cere de peste o saptamana, a fost predat de autoritațile ruse mamei sale, Liudmila Navalnaia, a anunțat sambata o purtatoare de cuvant a opozantului rus, Kira Iarmis, citata de CNN.„Trupul lui Aleksei a fost predat mamei lui. Multe…

- Trecere in neființa a lui Alexei Navalnii a adus durere in suflet in randul apropiaților sai. Soția opozantului de temut al lui Vladimir Putin se simte extrem de afectata de decesul partenerului sau. Iata ce mesaj a postat Iulia, la doua zile de la decesul soțului sau, pe internet!

