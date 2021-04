Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 care necesita ventilatie mecanica, autoritatile au intocmit toate formalitatile necesare pentru ca Sectia mobila ATI de la Botosani sa fie adusa la Iasi. Tinand cont de dinamica in crestere a numarului de pacienti Covid19 cu forme medii-sever si severe,…

- Cosette Chichirau a scris marti pe Facebook ca Iasul nu apare decat cu un singur proiect in cadrul PNRR, respectiv o bretea rutiera de cativa kilometri, pentru ca Primaria nu a intocmit proiecte majore pentru oras. "Da, in Planul National de Redresare si Rezilienta, numele Iasiului apare intr-un singur…

- USR Iași a numit la Iași in urma cu cateva zile un subprefect care nu a avut niciodata un loc de munca, potrivit dezvaluirea.ro. Este vorba despre Ștefan Tanasa, din comuna Popricani, unul din apropiații lui Cosette Chichirau, șefa USR Iași. Prefectura județului Iași a postat abia astazi CV -ul lui…

- Marinela Manea iși incepe mandatul de subprefect al județului, dupa data de 8 martie. Manea este expert contabil și conferențiar Post-ul Marinela Manea iși incepe mandatul de subprefect al județului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CARAS-SEVERIN – In urma procesului de selecție interna pentru poziția de subprefect in cadrul USR și a propunerilor trimise din teritoriu, Biroul Național l-a validat pe Andrei Plujar ca subprefect de Caraș-Severin! Andrei Plujar provine dintr-o veche familie de reșițeni, este antreprenor, absolvent…

- Biroul Național PLUS a decis, în cadrul unei ședințe care a avut loc în seara zilei de 17.02.2021, sa o susțina pe Camerlia Salcudean din partea PLUS în funcția de subprefect al județului Cluj, dupa ce formațiunea politica a obținut postul…

- Iata comunicatul primit la redactie: Am luat, in aceasta seara, o decizie grea, dar necesara. Dupa o discuție cu colegii din USR Alba, am decis sa imi retrag candidatura pentru funcția de subprefect al județului. Este o decizie matura și corecta, pe care am analizat-o serios impreuna cu colegii și cu…

- Fostul viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia, Voicu Paul, umreaza sa fie numit subprefect al județului Alba cel mai probabil saptamana viitoare, au transmis surse din PNL pentru Alba24. Reamintim faptul ca fostul viceprimar a candidat din partea PNL la alegerile locale din luna…