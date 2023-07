Aresturi record. Zeci de traficanți de tutun au fost prinși în mai multe orașe din țară Miercuri, polițiștii din București au facut 19 percheziții in București și județele Ilfov, Calarași și Dolj. suspecții de contrabanda cu tutun au fost gasiți prin anunțuri online. 200 kg de tutun confiscate, mai mulți suspecți urmand sa fie trimiși la audieri. Polițiștii din Sectorul 5, București, au efectuat 19 percheziții domiciliare. S-au emis 15 mandate de aducere in București și județele Ilfov, Calarași și Dolj, intr-un caz de contrabanda cu țigari, conform sitiripesurse.ro . Traficanții au fost descoperiți prin intermediul anunțurilor online. Au fost gasite aproximativ 200 kg de tutun și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

