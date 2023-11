Arestaţi după ce s-au încăierat într-un Mall din Craiova Judecaoria Craiova a dispus, sambata, arestarea preventiva a sase tineri, doi din Filiasi si patru din Craiova, acuzati de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Potrivit oamenilor legii, vineri, cei sase s-au incaierat intr-un Mall din Craiova. Un tanar de 22 de ani a fost injunghiat in timpul altercatie, insa nu a cerut acordarea de ingrijiri medicale. Bataia dintre cei sase tineri a fost surprinsa de camerele video din zona. Incidentul violent in care au fost implicati cei sase tineri a avut loc vineri, in jurul orei 15.30, sub privirile persoanelor din Mall. Initial,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au organizat și executat actiuni de tip “cascada” pentru prevenirea accidentelor de circulatie datorate nerespectarii regimului legal de viteza. Cu aceasta ocazie, polițiștii au acționat pe principalele artere…

- Angajata unui supermarket din Ploiești a fost lovita cu palmele și picioarele de trei tineri, in urma unui scandal pornit de la nerespectarea randului la o casa de marcat.Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Ploiești au fost sesizați duminica de o femeie despre faptul ca intr-un supermarket…

- Un tanar in varsta de 17 ani, din Dej, a fost batut de trei barbați, in localitatea clujeana Aluniș. ”La data de 17 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizați printr-un apel la SNUAU 112, despre faptul ca la data de 16 septembrie a.c., in jurul orei 22.00-23.00,…

- O persoana a ajuns la spital in urma unui conflict izbucnit intr-un bar din Craiova in care au fost implicate mai multe persoane, printre care si un politist de penitenciar. Potrivit unor surse judiciare, in incident ar fi fost implicat si fiul unui om de afaceri din Craiova care a reusit sa fuga de…

- O persoana a ajuns la spital in urma unui conflict izbucnit intr-un bar din Craiova in care au fost implicate mai multe persoane, printre care si un politist de penitenciar. Potrivit unor surse judiciare, in incident ar fi fost implicat si fiul unui om de afaceri din Craiova care a reusit sa fuga de…

- Duminica, 27 august, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești au fost sesizați de catre un barbat din comuna Hartiești, cu privire la faptul ca, in cursul nopții precedente, persoane necunoscute ar fi sustras o cabalina priponita intr-o curte imprejmuita, de pe raza aceleiași localitați.…

- Polițiștii au prins un instructor auto care era baut in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Craiova. Potrivit IPJ Dolj, miercuri, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Craiova au oprit pentru control, pe bulevardul Nicolae Titulescu, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, aflat…

- In cursul zilei de 15 august 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 22 A, in localitatea Nalbant, judetul Tulcea. In cursul zilei de 15 august 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati…