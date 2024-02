Bătăuşii din Mall, plasaţi sub control judiciar Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus plasarea sub control judiciar a sase tineri, doi din Filiasi si patru din Craiova, acuzati de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Potrivit oamenilor legii, pe 10 noiembrie 2023, cei sase s-au batut intr-un Mall din Craiova. Un tanar de 22 de ani a fost injunghiat in timpul altercatiei, insa a refuzat acordarea de ingrijiri medicale. Bataia dintre cei sase tineri a fost surprinsa de camerele video din Mall. Incidentul violent in care au fost implicati suspectii a avut loc pe 10 noiembrie, sub privirile persoanelor din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

