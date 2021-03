Stiri pe aceeasi tema

- Un an și jumatate este termenul estimat de ministrul Muncii, Raluca Turcan, pentru evaluarea a 5 milioane și jumatate de dosare de pensii. "Astfel se va revoluționa intregul sistem de pensii", spune Turcan.

- 247 dintre cei 527 de prahoveni infectați cu SARS-CoV-2 in acest moment sunt ploieșteni. De altfel, numarul cazurilor active din municipiu este in creștere, de doua zile, rata infectarilor ajungand astfel la 1,10 la mie.

- Comisia Europeana prognozeaza ca economia zonei euro va crește cu 3,8 % atat in 2021, cat și in 2022. Potrivit previziunilor, economia UE va crește cu 3,7 % in 2021 și cu 3,9 % in 2022, noteaza G4Media.ro Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat…

- Premierul Florin Citu afirma ca, anul acesta, Guvernul va repara ”ce au distrus socialistii” si va pune economia Romaniei pe o directie de crestere „sustenabila”. „Am luat masurile economice cele mai bune, desi Romania pornea cu un handicap enorm: 8 ani de guvernare socialista. Totusi, am reusit sa…

- Banca Mondiala a revizuit in jos previziunea de creștere a economiei romanești, in acest an. Avansul PIB-ului va fi de 3,5%, fața de 4,9%, prognozat in octombrie anul trecut Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 3,5%, dupa o contractie de 5% in 2020, pentru ca in 2022 cresterea…

- Companiile din zona euro se asteapta sa iasa din pandemie mai eficiente, gratie unei utilizari sporite a tehnologiilor digitale si a muncii la distanta, arata rezultatele unui sondaj publicat luni de Banca Centrala Europeana (BCE), informeaza Reuters. Pandemia de COVID-19 a provocat cea mai…

- Autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri cu coronavirus in Romania, dupa ce acum suntem mai degraba intr-o perioada de platou, și de aceea foarte probabil starea de alerta va fi prelungita, a declarat sambata seara, la Digi24 , șeful Departamentului…

- In urmatoarele 24 de ore, pe intreg teritoriul tarii cerul va fi innorat. La Briceni se așteapta minus un grad, iar la Balți si Soroca zero grade. La Orhei va fi un grad, iar la Tiraspol Leova si Comrat se asteapta trei. La Cahul maxima va fi de patru grade Celsius.