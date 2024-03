Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a publicat pe Facebook o opinie prin care ii aduce mai multe acuzații lui Marcel Ciolacu:"Lucreaza Ciolacu și gașca lui de socialiști hoți pentru Putin? Faptele arata ca DA!Coaliția socialista justifica toate deciziile de politica economica ca pe un raspuns la "razboiul de la granița". Totuși,…

- ”One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, propune actionarilor ca obiectiv pentru anul 2024 venituri consolidate de 1,7 miliarde de lei, in crestere cu 15% fata de rezultatul…

- Guvernul a fost informat ca maine va fi dat verdictul final in cazul dosarului Roșia Montana, in care Romania va trebui sa plateasca despagubiri de miliarde de dolari.Intre un miliard și 6,7 miliarde de euro ar putea plati Romania drept despagubiri in cazul Roșia Montana , spune ministrul Finanțelor.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- Romania va beneficia de investiții de 20 de miliarde de euro in infrastructura de transport, pana in anul 2030. Cel care a vorbit despre asta a fost chiar premierul Marcel Ciolacu, care a spus și cum vor distribuiți banii. Astfel, am aflat ca din cei 20 de miliarde de euro, 13 miliarde vor fi investiți…

- Guvernul Romaniei se așteapta sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources, la Tribunalul Bancii Mondiale, pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat in ședința de Guvern de miercuri, 31 ianuarie 2024.

- Ministrul Economiei anunța ca economia romaneasca este in crestere. Sunt bani foarte multi in buget, peste 100 miliarde lei pe investitiiMInistrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan-Radu Oprea a declarat ca economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, fiind…

- Vin vești excelente pentru Romania. Economia țarii noastre va crește și va atinge un nivel record, la nivelul UE, spun specialiștii de la The Economist.Romania, secondata de Ungaria, va avea cele mai mari creșteri economice medii din UE pana in 2028, scrie Profit.ro, citand The Economist. In…