- Romania se mandrește cu șase reprezentanți in clasamentul miliardarilor lumii, potrivit celui mai recent raport publicat de revista Forbes. Acești romani, cu averi cumulate de 10,6 miliarde de dolari, iși impartașesc succesul și contribuțiile lor remarcabile intr-o varietate de domenii. Șase romani…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat joi ca nu e multumit de cati bani s-au cheltuit din PNRR, el precizand ca Romania a primit 33% din banii alocati in PNRR si 20% din banii primiti i-am cheltuit. 9,45 de miliarde de euro au intrat si s-au cheltuit 1,95 de miliarde…

- Romania pierde aproximativ 80 de miliarde de lei anual in colectarea taxelor prin economia subterana, caracterizata in special de munca nedeclarata, potrivit unui studiu realizat de Visa și compania de consultanța Kearney. „O creștere de 5% in plațile digitale timp de cinci ani consecutivi ar aduce…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu: „Romania a facut progrese remarcabile in ultimul an in implementarea PNRR. In prezent, avem contracte de investiții in valoare de 36 miliarde de euro semnate, din care 21 miliarde euro reprezinta finanțari PNRR. Romania a incasat deja 33,1%…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a atras atentia, luni, ca Romania are o rata de mortalitate prin cancer cu circa 7% peste media UEEuropene și a afirmat ca au existat "o serie de intarzieri nepermise" in implementarea planului național anti cancer.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat despre procesul pe care Romania l-ar putea pierde cu compania Gabriel Resources pentru Roșia Montana, ca e „convins” ca Guvernul „și-a luat masurile de precauție”. Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca subiectul a fost discutat miercuri…

- Romania se așteapta ca pe 10 februarie sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources țarii noastre pentru aurul de la Roșia Montana, dupa scandalul in care locația a fost introdusa in patrimoniul UNESCO.