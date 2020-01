Aproape 3 tone de droguri, confiscate anul trecut de poliţişti Politistii antidrog impreuna cu procurorii DIICOT au destructurat, in primele 11 luni ale anului trecut, 57 de grupari de traficanti de droguri si au confiscat aproape trei tone de droguri.



Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, peste 1.400 de persoane banuite de trafic de droguri au fost trimise in judecata, in primele 11 luni ale anului 2019, in urma actiunilor organizate de politisti si procurorii DIICOT.



Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au desfasurat 959 de actiuni operative pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

