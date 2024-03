Percheziții de amploare ale DIICOT: românii au șantajat un străin să aducă o cantitate uriașă de droguri în România Polițiștii și procurorii DIICOT au facut sambata șase percheziții in județul Arad la persoane care ar fi determinat un cetațean strain sa aduca in țara 440.000 de comprimate de droguri, informeaza Mediafax. Din cercetari a reieșit ca persoanele in cauza, impreuna cu un alt barbat, arestat preventiv anterior, in același dosar, ar fi determinat un cetațean strain sa introduca in Romania aproximativ 440.000 de comprimate conținand diazepam, alprazolam și clonazepam (droguri de risc), care urmau a fi comercializate pe teritoriul țarii, transmite, duminica, IPJ Arad. Persoanele cercetate ar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

