Captură uriaşă de droguri. Ce s-a găsit la percheziţii Polițiștii și procurorii DIICOT au facut sambata șase percheziții in județul Arad la persoane care ar fi determinat un cetațean straini sa aduca in țara 440.000 de comprimate de droguri. Din cercetari a reieșit ca persoanele in cauza, impreuna cu un alt barbat, arestat preventiv anterior, in același dosar, ar fi determinat un cetațean strain […] Articolul Captura uriasa de droguri. Ce s-a gasit la perchezitii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

