- Conform unei raportari a Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti (noua RADET), cateva sute de blocuri din București nu au apa calda și caldura.La un simplu calcul, numarul blocurilor din Capitala care nu au apa calda și caldura se ridica la aproape 800!.Astfel, peste 500 de blocuri din sectorul…

- Bucurestenii de pe mai multe strazi si bulevarde din Capitala au ramas noaptea trecuta fara caldura si apa calda, din cauza unei avarii la reteaua de termoficare, informeaza Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA, prin intermediul unui comunicat. Astfel, Termoenergetica a anuntat oprirea agentului…

- Directorul general al Companiei municipale Termoenergetica, Alexandru Burghiu, a declarat ca au fost remediate toate avariile constatate in mai multe sectoare al Capitalei. "In momentul de fata, tot ce avem...

- Circa 4.000 de familii din Buzau nu beneficiaza de apa calda si caldura din cauza unei avarii aparute in sistemul centralizat de incalzire. Directorul regiei de termoficare spune ca oamenii nu vor beneficia de cele doua servicii pana duminica, cel putin. Directorii a trei licee din municipiu au cerut…

- Un numar de 4.000 de apartamente din municipiul Buzau au ramas, de luni seara, fara apa si caldura din cauza unei avarii la un cazan montat recent la PT 4 Dorobanti. Directorul Regiei Autonome Municipale Buzau, Aurel Gubandru, a declarat, pentru AGERPRES, ca "problemele vor fi remediate pana in a doua…

- Cateva sute de familii din sectoarele 1 și 5 ale Capitalei nu vor avea in aceasta noapte apa calda și caldura. Remedierea ar putea dura pana la 48 de ore, anunța ELCEN. Cauza este un cazan vechi de 60 de ani care a explodat sambata seara. Din aceasta cauza ELCEN nu mai poate alimenta cum The post Doua…

- RADET a anunțat ca, locuitorii din sectoarele 1 și 5 din Capitala nu au apa calda și caldura la parametri contractuali din cauza unei avarii la ELCEN - CET Grozavești, motiv pentru care in momentul de fața sunt efectuate toate manevrele necesare pentru remedierea situației, numai ca termenul estimat…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, pe Facebook, bucureștenilor ca, in ciuda faptului ca RADET a intrat in faliment și va fi preluat de Compania Municipala Termoenergetica, va fi apa calda și caldura in Capitala."Asa cum am declarat in repetate randuri, bucureștenii…