- Bugetul alocat pentru plata concediilor medicale va fi suplimentat cu cel putin un miliard de lei, la prima rectificare din acest an, in timp ce fondurile alocate cheltuielilor cu somajul tehnic si a altor forme de ajutor vor fi mai mari cu sapte miliarde de lei, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor…

- Citu: “Avem o crestere a cheltuielilor si o scadere a veniturilor, deficitul pentru 2020 creste semnificativ. Facem o reevaluare a cheltuielilor bugetare pentru tot anul, nu va fi ușor” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni seara, la finalul sedintei de Guvern, ca in aceasta…

- Prima rectificare bugetara din acest an a fost discutat luni, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat Florin Cițu, ministrul finanțelor. Acesta a spus ca cei mai mulți bani in plus vor fi alocați Ministerului Sanatații și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.Ministrul a spus…

- Prima rectificare bugetara din acest an a fost discutat luni, în prima lectura, în ședința de Guvern, a anunțat Florin Cîțu, ministrul finanțelor. Acesta a spus ca cei mai mulți bani în plus vor fi alocați Ministerului Sanatații și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.Ministrul…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale MMPS prezinta datele cu privire la situatia contractelor de munca suspendate somaj tehnic incetate, inregistrate la Inspectia Muncii: Data 01.04.2020 Contracte individuale de munca suspendate 795.291 din care: middot; 207.688 ndash; Industria prelucatoare middot;…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a precizat luni ca angajatorii pot depune din primele zile ale lunii aprilie solicitari pentru somajul tehnic la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si vor primi…

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, luni seara, ca instituțiile din coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor avea acces direct la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor pentru a prelua informații privind adeverințele de venit ale cetațenilor. potrivit…

- Adeverinta de venit va fi transmisa in format electronic institutiilor din subordinea Ministerului Muncii, a scris, ieri, pe propria pagina de Facebook, ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, si premier desemnat, potrivit Agerpres. „Inca o veste buna pentru toti romanii. Fara curierat intre…