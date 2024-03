Stiri pe aceeasi tema

- Femeile din Romania, conform legislației in vigoare, au dreptul la concediul de creștere a copilului, la fel și in cazul barbaților. Numai ca, intr-un raport publicat recent, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) spune ca acest concediu ar trebui scurtat. In aceeași ordine de idei…

- Femeile din Romania ar trebui sa se intoarca mai repede la munca dupa ce nasc, concediul de 2 ani fiind prea lung, considera Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Pe de alta parte, reprezentantii Ministerului Muncii sustin ca incurajeaza intoarcerea mai repede a femeilor la locul de…

- Incepand cu data de 1 martie 2024, indemnizațiile care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) au crescut. IRS se actualizeaza in fiecare an cu rata medie anuala a inflației din anul precedent. Astfel, rata inflației pentru 2023 este de 10,4%, deci ISR a crescut anul acesta de la 598…

- In premiera, in Romania femeile caștiga mai mult decat barbații. De asemenea, este in creștere numarul femeilor care ocupa funcții de conducere, conform datelor recente, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Femeile mai bine platite In luna februarie anul acesta, in premiera, media salariului…

- Potrivit unei postari publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii, numarul femeilor care acced pe functii de conducere este tot mai mare in Romania, conform datelor Inspectiei Muncii. Astfel, decalajele salariale dintre femei si barbati sunt tot mai reduse."Stiu ca nu este usor pentru femei…

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), conform site-ului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS). Proiect…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- ”Alimentata de accesul la digitalizare si de cresterea veniturilor populatiei tinere si nativilor digitali, piata de eCommerce din Romania isi va mentine trendul ascendent de crestere si in 2024, dar se confrunta cu provocari continue, determinate de contextul socio-economic local si regional”, arata…