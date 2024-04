”Coeficientul de umplere in principalele 40 de lacuri este astazi de 70% cu 10% mai putin fata de aceeasi perioada a anului trecut. Volumul de apa este la aceasta ora de 3 miliarde de metri cubi fata de 3,5 miliarde de metri cubi de apa cat era in martie 2023”, anunta, luni, Apele Romane. Institutia precizeaza carezerva de apa, desi mai mica decat anul trecut, poate satisface necesarul pentru toti beneficiarii care se alimenteaza centralizat din sursele de apa de suprafata. ”Diferentele de valori provin in principal din cauza faptului ca iarna 2022-2023 a fost mai bogata in zapada si aport mare…