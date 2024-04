Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de peste 1,4 milioane lei date de ISU Alba, in primele trei luni ale anului: Controale la unitați de turism, asistența sociala, cluburi și magazine. Principalele ereguli constatate Amenzi de peste 1,4 milioane lei date de ISU Alba, in primele trei luni ale anului: Controale la unitați de turism,…

- In perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba, au desfașurat un numar de 179 controale la obiective avand destinatia de turism, comert, cluburi, asistenta sociala și productie. In urma acestora au fost constatate…

- Amenzi de peste 1,4 milioane lei date de ISU Alba, dupa controale la pensiuni, cluburi, magazine. Nereguli constatate Reprezentanții ISU Alba au dat amenzi de peste 1,4 milioane lei dupa controale la pensiuni, restaurante, cluburi, magazine, unitați de producție. Verificarile au fost derulate in primele…

- Pentru creșterea gradului de siguranța in randul cetațenilor, in primul trimestru al acestui an, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Basarab I” al Județului Dambovița au executat controale pe linia apararii impotriva incendiilor la 63 de obiective cu destinația…

- De la inceputul lunii martie pana in prezent, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „UNIREA” al județului Alba au intervenit in 517 situații de urgența (in medie – 28 pe zi) pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical calificat sau intervenind in…

- In luna februarie a anului 2024, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „UNIREA” al județului Alba au intervenit in 864 situații de urgența (in medie, 30 pe zi) pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical calificat, intervenind in sprijinul comunitaților…

- Amenzile aplicate anul trecut de inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau se ridica la aproape 6,3 milioane lei, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Ema Teres, potrivit Agerpres. "Inspectorii de prevenire au desfasurat 961 controale…

- Peste 900 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba, in luna ianuarie 2024. Cum au intervenit in ajutorul cetațenilor Peste 900 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba, in luna ianuarie 2024. Cum au intervenit in ajutorul cetațenilor Prima luna a anului 2024 a fost una plina pentru salvatorii din cadrul Inspectoratului…