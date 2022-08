Apa de ploaie este contaminată. Care sunt consecințele asupra sănătății? In orice colț al planetei, apa de ploaie este contaminata, cu consecințe asupra sanatații pe termen lung. Este contaminata chimic dupa ce ajunge pe pamant de de pe acoperișuri. Este contaminata bacterian și parazitar daca este colectata in cuve, subliniaza service-public.fr. Chiar in Antarctica sau pe platoul tibetan, zone considerate necontaminate, apa de ploaie conține substanțe chimice. Este vorba despre substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), folosite la unele tigai cu strat antiaderent, in unele șampoane sau ambalaje… Sunt perturbatori endocrini care se raspandesc in mediu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de apelul la calm și la rațiune al oricui catre oricine, este limpede ca traim vremuri extrem de incordate. Parca nimic nu mai este sigur, parca nimic nu mai poate fi stabilit dinainte. Ordinea sau predictibilitatea au devenit tot mai mult niște concepte teoretice, iar spaimele și neliniștea…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut cercetatorilor sa puna la punct noi vaccinuri impotriva Covid, capabile sa reduca numarul infectarilor, fara acestea existand pericolul ca virusul sa dezvolte noi variante contra carora actualele seruri sa fie mai puțin eficace. De asemenea, OMS a subliniat…

- In ultimii zece ani, numarul cazurilor de boli de origine animala transmise oamenilor, așa cum este variola maimuței, a crescut cu 63% comparativ cu deceniul precedent. Acum, trebuie sa acționam pentru a evita ca Africa sa devina epicentrul bolilor infecțioase emergente, a cerut Organizația Mondiala…

- Autoritațile sanitare franceze confirma ”existența unei legaturi intre riscul de cancer colorectal și expunerea la nitrați și nitriți”, in special din carnea procesata, intr-un raport publicat marți, proiectand reducerea acestor substanțe din alimente, transmite AFP. Inca 2015, Centrul internațional…

- Italia a declarat stare de urgența in cinci regiuni din nord, pe fondul celei grave secete din ultimii 70 de ani, transmite Euronews. Este vorba de regiunile Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemont și Veneto, a anunțat guvernul intr-un comunicat. Decizia a fost luata ca urmare a secetei…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) a ridicat nivelul de alerta privind cazurile de variola maimuței și recomanda o serie de masuri de protecție, printre care și purtarea maștii in mijloacele de transport in comun. CDC a decis sa ridice nivelul de alerta la 2 luni, dupa ce numarul…

- In ziua de 26 mai, aproape de Orlando (SUA), polițiștii au descoperit o femeie in timp ce-i facea masaj cardiac soțului sau. Inițial, forțele de ordine au crezut ca barbatul, in varsta de 26 de ani, decedat la puțin timp la spital, s-a impușcat. Dar copilul cel mai mare, dintre cei trei ai familiei,…

- In zece ani, numarul spitalizarilor legate de efectele nedorite ale unui medicament este mai mult decat dublu. Este concluzia unui studiu realizat de un centru regional de farmacologie din Limoges. Mai surprinzator este insa faptul ca autorii studiului nu au reușit sa stabileasca și cauzele precise…