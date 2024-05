”Epidurala” poate reduce riscul complicațiilor după naștere! Un studiu britanic demonstreaza ca anestezia epidurala poate reduce riscul de complicații grave cu 35%, in cazul femeilor, dupa ce au nascut. Esențiala pentru a atenua durerea mamei in timpul nașterii , epidurala ajuta și la evitarea complicațiilor grave. Aceasta este concluzia unui studiu al universitaților din Glasgow și Bristol (Marea Britanie), publicat in aprilie […] The post ”Epidurala” poate reduce riscul complicațiilor dupa naștere! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

