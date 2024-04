Reutilizarea uleiului prăjit aduce consecințe grave pentru sănătate - studiu Un studiu recent a relevat riscurile asociate cu reutilizarea uleiului de gatit, identificand efecte negative asupra sanatații șobolanilor și ale progeniturilor lor. Aceste descoperiri sugereaza consecințe importante pentru sanatatea oamenilor, dat fiind ca reutilizarea uleiului este o practica obișnuita atat in gospodarii, cat și in restaurante la nivel global. Metoda de prajire, deși populara pentru prepararea unor alimente precum gogoșile și falafelul, implica imersia ingredientelor in ulei incins, proces care, deși ofera o textura și un gust apetisante, a fost legat de diverse afecțiuni,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

