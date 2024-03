Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer, președintele partidului Forța Identitații Naționale, anunța separarea de George Simion și de „Alianța AUR”. „De cand am intrat in Alianța AUR, președintele AUR exercita presiuni asupra membrilor partidelor din Alianța sa se inscrie direct pe platforma AUR și sa predea evidența membrilor,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor a organizat, marti seara, un protest impotriva "risipirii banului public", in fata fostului sediu al PNL si ALDE din bulevardul Aviatorilor nr. 86, "viitoarea locuinta care i se pregateste lui Klaus Iohannis", dupa cum a sustinut presedintele AUR, George Simion, conform…

- Președintele PNL Valcea se arata hotarat sa scape de mafia PSD din județul Valcea și ar face orice, chiar și o alianța cu AUR. Cu oricine, a spus Cristian Buican, președintele PNL Valcea, orice alianța ar fi buna, inclusiv cu AUR pentru ”a elimina aceasta mafie pesedista care a subjugat județul Valcea”,…

- Președintele PNL Valcea se arata hotarat sa scape de mafia PSD din județul Valcea și ar face orice, chiar și o alianța cu AUR. Cu oricine, a spus Cristian Buican, președintele PNL Valcea, orice alianța ar fi buna, inclusiv cu AUR pentru ”a elimina aceasta mafie pesedista care a subjugat județul Valcea”,…

- George Simion, președinte AUR: „Problema lor in 2024 este exact diaspora! Sunteți principalul inamic al acestui sistem bolnav care jefuiește Romania” Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a prezentat duminica, 21 ianuarie, la Lodi, in Italia, lista pe care o propune pentru alegerile europarlamentare…

- Procurorii din Ialomița au deschis un dosar penal in rem partidului AUR, suspectat de coruperea alegatorilor, in decembrie anul trecut. Parlamentul ar fi fost insa informat abia anul acesta. Acuzatiile vin in contextul organizarii Caravanei medicale AUR de anul trecut, in cadrul careia partidul a oferit…

- Alianța AUR lanseaza campania „Iarna Romanilor” in cadrul strategiei pentru anul electoral 2024 Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. La intalnirea care a avut loc duminica, 7 ianuarie,…

- Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. La intalnirea care a avut loc duminica, 7 ianuarie, au fost prezenți George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, Cristian Terheș, președintele…