Alertă alimentară: Carne tocată contaminată, retrasă din magazine Alerta alimentara in Romania. ANSVSA a luat masuri rapide, dupa ce a identificat un potențial pericol in sortimentul de carne tocata Auchan Carne de vita de 500 grame, lotul 4899, cu data de expirare 06.06.2024. Conform informațiilor provenite din surse, acest produs a fost retras din magazine, iar o alerta alimentara a fost emisa pentru […] The post Alerta alimentara: Carne tocata contaminata, retrasa din magazine appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANSVSA a retras un sortiment de carne tocata din magazine și a emis o alerta alimentara. Produsul in cauza este Auchan Carne de vita de 500 grame, identificat in lotul 4899, cu data de expirare stabilita pentru 06.06.2024, potrivit B1Tv. Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța…

- Un sortiment de pește este retras de la rafturi, ca urmare a faptului ca exista suspiciunea de infectare cu Listeria Monocytogenes. Despre ce produs este vorba și ce e bine sa știe cei care au apucat deja sa-l cumpere? Retailerul Kaufland a decis sa retraga de la raft un sortiment de file de somn asupra…

- Ahold Delhaize, retailerul belgiano-olandez care deține lanțurile de magazine Mega Image și Shop&Go in Romania, se apropie de finalizarea tranzacției pentru achiziționarea lanțului de magazine Profi. Gigantul va introduce noi strategii și oferte pentru consumatorii romani. In anii urmatori, Ahold Delhaize…

- Lanțul de magazine Lidl, liderul pieței de retail alimentar din Romania, a vandut mai multe proiecte de magazine de pe piața locala catre consorțiul Square 7 și M Core. Potrivit informațiilor din piața, ar fi vorba de 8-9 proiecte, iar proprietațile vor fi inchiriate dupa construire, ca parte a strategiei…

- Este alerta alimentara in Romania! Au fost depistate 19 substanțe periculoase in roșiile din supramarketuri, provenite din Turcia. Iata in ce orașe au fost gasite și ce trebuie sa faca clienții care le-au cumparat. Autoritațile au transmis mai multe avertizari.

- Sunt romani care aleg sa cumpere fructe și legume din piețe, direct de la producatorii locali, pentru ca acestea nu conțin substanțe extrem de periculoase pentru organism. Din pacate, tot mai multe legume pe care le consumam conțin pesticide. Recent, inspectorii ANPC au descoperit zeci de substanțe…

- Alerta alimentara in Romania! Mai multe magazine cunoscute din diverse regiuni ale țarii au fost identificate ca avand in vanzare produse din carne de pui contaminate cu Salmonella. Aceasta bacterie periculoasa poate cauza toxiinfecții alimentare severe.

- Autoritațile romane sunt in alerta in urma descoperirii bacteriei Salmonella in mai multe produse din carne de pui comercializate in țara. Acțiunile de control ale Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au scos la iveala o serie de p