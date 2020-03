Anunţul făcut de Smiley care a devenit viral instantaneu. Ce mesaj a postat pe Instagram Artistul Smiley a postat pe Instagram o fotografie care a strans peste 6.500 de aprecieri in doar 30 de minute.Smiley le-a transmis fanilor sai ca aseara a revenit in tara din America si ca este in autoizolare."Bine va regasesc. Aseara am aterizat. Direct la autoizolare. Nu va las eu singuri in izolare. Pentru cel putin o saptamana urmeaza sa stau acasa cu o mica parte din echipa hahaha_production", a scris Smiley pe Instagram.Smiley iși dezvaluie numarul de telefon in videoclipul piesei "Ce mai faci, straine?"Fanii lui Smiley il vor putea suna pe Smiley sau ii vor putea trimite mesaje pe SMS… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

