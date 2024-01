Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora! Meteorologii au emis o avertizare meteo cod galben de ninsori, viscol și ploi pentru mai multe zone ale țarii. Care sunt zonele vizate și pana cand ramane in vigoare atenționarea.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Cu puțin timp in urma a fost emis un cod galben ceata pentru doua judete din Romania. Care sunt zonele vizate și pana cand este valabila atenționarea.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), anunț de ultima ora! Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de ploi, ninsori și viscol in mai multe județe ale țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Val de aer polar peste Romania. Romanii vor simți iarna in acest weekend, deoarece temperaturile vor scadea simțitor. Iata ce zone sunt vizate de atenționarea meteorologilor!

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis mai multe avertizari meteo Cod galben de ceața densa și polei. Care sunt zonele vizate și pana cand este valabila atenționarea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ca in urmatoarele zile ne putem aștepta la lapovita, zapada si vreme rece in mai multe județe din țara. Iata ce a prognozat Elena Mateescu, direct ANM,…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Cu puțin timp in urma a fost emis un cod galben și unul portocaliu de ninsori care vor afecta mai multe zone din Romania in acest sfarșit de saptamana. Care sunt localitațile vizate și pana cand este valabila atenționarea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment. Daca specialiștii au anunțat ca la munte vom avea parte de ninsori din plin in aceste doua zile libere, iata ca dupa acest weekend vremea se schimba, in mod neașteptat, in toata țara. Iata ce vești…