- Specialiștii Administrației de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora. Pentru mai multe zone din țara a fost emis un cod galben de ceața. Pana cand este valabila atenționarea și care sunt regiunile vizate.

- Specialiștii Administrației de Meteorologie au emis o informare meteo de vreme rea care vizeaza toata Romania. Meteorologii anunța ca pana vineri seara vantul va sufla cu putere in aproape toata țara, iar ploile vor pune stapanire pe vestul, centrul și nordul teritoriului.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Vremea se schimba radical in Romania! Vor fi 23 de grade in Celsius. Dupa episodul de iarna, urmeaza vreme frumoasa in țara noastra.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un anunț important despre vreme! Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru perioada urmatoare. Iata cum va fi vremea in Romania și de ce temperaturi vom avea parte!

- Cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis mai multe avertizari meteo cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, aceste atenționari vizeaza 27 de județe din țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis un cod galben de vant puternic in Romania. 24 de județe din țara noastra sunt afectate de avertismentul facut de meteorologi. Iata cum va fi vremea in aceasta zi de duminica, pe data de 11 februarie…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment! A fost emis un cod galben și portocaliu de vant, ninsori și viscol in mai multe regiuni ale țarii. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora este valabila atenționarea.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment! A fost emis un cod galben de ger și ninsori. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci considerabil, iar in zonele montane va ninge, in timp ce in restul țarii sunt așteptate precipitații mixte.